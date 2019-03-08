«Пятерочка» полыхает в Первоуральске: видео
На месте ЧП развернут штаб пожаротушения.
© Видео: Инцидент | Первоуральск, Вконтакте © Фото: Кирилл Корсканов, Вконтакте
Сетевой магазин продуктов «Пятерочка» загорелся в Первоуральске Свердловской области. По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 37 человек личного состава.
Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. Известно, что в здании в момент пожара никого не было.
На месте ЧП развернут штаб пожаротушения. В данный момент огонь пытаются локализовать.