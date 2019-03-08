Собчак и Виторган объявили о расставании
На страницах Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram появились посты об их официальном расставании.
Пара заявила, что давно живут раздельно и каждый своей жизнью.
«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность», - написали Собчак и Виторган.
Также они сообщили, что не собираются делить имущество и тем более ребенка, которого продолжают растить вместе как любящие родители.
Подписчики выразили сожаление о расставании Собчак и Виторгана, назвав пару одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе.
Также в аккаунтах обеих звезд пропали совместные фотографии.
Напомним, еще недавно пользователи Сети и масс-медиа обсуждали драку Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова, которая, видимо, возникла из-за Собчак. Тогда появились первые слухи о расставании пары.