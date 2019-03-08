Тимошенко пригрозила Порошенко тюрьмой в случае своей победы на выборах

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пригрозила действующему президенту страны Петру Порошенко уголовной ответственностью, в случае если тот победит на выборах.

Кроме того, она добавила, что в тюрьму также отправятся друзья украинского лидера.

«Если эти трое дадут показания на Порошенко, а они точно дадут, то Порошенко будет отвечать по Уголовному кодексу», - заявила она во время интервью Соне Кошкиной.

Полная видеозапись опубликована на Youtube-канале KishkiNa.

По словам Тимошенко, Порошенко и его окружение виновны в коррупции.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На позицию главы страны претендуют 39 человек.