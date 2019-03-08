Сверхмногодетная мать: собака родила сразу 18 щенков в Воронеже

Собака породы кане-корсо по кличке Кира родила в Воронеже сразу 18 щенков.

По словам хозяина собаки Альберта, сначала родился первенец - это произошло в районе пяти-шести часов вечера. А потом началась «безумная ночь» - в итоге к шести утра на свет появилось почти два десятка маленьких собак.

Оказалось, что принять такие роды - не самое сложное. С настоящими трудностями семья столкнулась во время кормления щенков.

«Каждые два часа мы вставали, готовили еду, тратили около двух часов, если делали это по одному, когда кто-то был занят другими делами. Когда мы заканчивали кормить последнего, первый снова хотел есть», - сказал Альберт.

На кадрах видно, что хозяева все-таки приспособились к кормлению четвероногих - они немного подросли и теперь едят самостоятельно и одновременно.