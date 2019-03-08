Сильный слабый пол: почему работа следователя не только мужская профессия
Старший следователь Следственного управления по Восточному административному округу города Москвы Дарья Газарян допрашивает задержанного. Девушка работает следователем уже четыре года. На ее счету десятки уголовных дел: мошенничества, убийства, изнасилования. Дарья признается, что в начале карьеры было немного страшно общаться с преступниками, особенно с убийцами.
На оперативной съемке 2017 года Дарья ведет следственные действия в квартире, а мужчина показывает, как убил и расчленил двух девушек.
«Он ведет себя на следственном действии адекватно, рассказывает, как совершал преступления, и от этого становится немного страшно, потому что общаешься с человеком, который буквально два дня назад совершил такое ужасное преступление. И пытался скрыть следы своего преступления таким ужасным способом», - делится Дарья.
По словам девушки, сейчас уже страха нет - за несколько лет появилась уверенность.
«Можно в следственном изоляторе попросить кабинет с решеткой, но я никогда им не пользовалась, потому что он тоже человек и мы общаемся как следователь и процессуальное лицо по этому делу», - объясняет она.
Еще в институте Дарья решила, что будет работать следователем. Проходила практику в суде, а потом в следственном управлении.
«Мне понравились, заинтересовали расследования уголовных дел. У меня была возможность почитать уголовные дела. Для себя я поняла, что действительно эта работа очень интересная и ценная для общества», - говорит девушка.
Дарья и другие женщины следователи раскрывают самые разные преступления. Собирают улики, допрашивает свидетелей и подозреваемых, выполняют работу, которая раньше считалась исключительно мужской.
«Есть у нас и хрупкие женщины следователи, которые на пять баллов могут и с серийными убийцами справиться, проводя тактически правильные следственные действия, получить от них признательные показания. Поэтому, на мой взгляд, женщина в следствии должна быть обязательно», - отмечает руководитель Следственного управления, в котором работает Дарья, Оксана Горячкина.
У девушки-следователя есть очень полезное качество, считают коллеги Дарьи: она может располагать к себе людей и ее любят дети.
«Потерпевшие и даже свидетели они как-то открыто разговаривают, общаются и больше доверяют девушке, чем мужчине. Мужчина грозный, серьезный, и дети не так раскрываются перед нами, следователями-мужчинами», - считает следователь по особо важным делам Константин Любов.
В Международный женский день Дарья решила украсить стены картиной -сделать кабинет уютнее. Эти работы - «Цветок» и «Девушка в парке», - она написала сама. Говорит, занятия живописью помогают расслабиться и отвлечься от работы