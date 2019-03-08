На адреналине отправила в нокаут: продавщица из Владимира раскрыла подробности драки

Бывшая продавщица магазина «24 градуса», два года назад отправившая в нокаут буйного посетителя торгового зала, устроившего драку, вспомнила события того дня.

Карина Еремеева рассказала «Звезде», что инцидент произошел во Владимире приблизительно в час ночи. Когда она увидела, что один из посетителей проявляет агрессию, девушка не растерялась и ударила дебошира.

По собственному признанию Еремеевой, действовала она в тот момент чисто интуитивно, не задумываясь о том, что мужчина мог оказаться значительно сильнее ее, да и разница в весе также могла бы сыграть свое.

«После падения он уже встать не смог. У него был перелом лодыжки», - вспоминает девушка.

Вскоре на место инцидента приехала скорая помощь и полиция. Однако дебошир не подпускал врачей и общался лишь с бывшей сотрудницей магазина. В итоге Карине пришлось под присмотром врачей оказывать мужчине первую помощь.

Так, конфликт удалось урегулировать.

«Принесли извинения друг другу и расстались на хорошей ноте», - отметила она.

Еремеева признается, никаких особых навыков у нее нет.

«Я занималась давно. Ходила в зал, занималась боксом», - пояснила девушка.

Тем не менее, она не является профессиональной спортсменкой. Да и в момент происшествия, она не понимала, что происходит: действовала на адреналине, не придерживаясь никакой тактики.