Тим Кук сменил имя в Twitter после оговорки Трампа

Генеральный директор компании Apple Тим Кук сменил имя на своей странице в Twitter после того, как президент США Дональд Трамп на заседании совета по кадровой политике назвал его Тимом Эпплом.

Кук и Трамп обсуждали важность технологий в сфере образования на совещании в Белом доме. Лидер США перепутал фамилию Кука, отметив, что очень ценит вклад Apple, сообщает CNBC.

После этого инцидента в Сети начался флешмоб, где известные руководители компаний меняли фамилии на названия своих организаций.