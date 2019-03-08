Тим Кук сменил имя в Twitter после оговорки Трампа
Кук и Трамп обсуждали важность технологий в сфере образования на совещании в Белом доме.
© Фото: tim_cook Twitter, Mike Theiler, CNP, AdMedia, Globallookpress
Генеральный директор компании Apple Тим Кук сменил имя на своей странице в Twitter после того, как президент США Дональд Трамп на заседании совета по кадровой политике назвал его Тимом Эпплом.
Кук и Трамп обсуждали важность технологий в сфере образования на совещании в Белом доме. Лидер США перепутал фамилию Кука, отметив, что очень ценит вклад Apple, сообщает CNBC.
После этого инцидента в Сети начался флешмоб, где известные руководители компаний меняли фамилии на названия своих организаций.