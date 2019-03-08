Крупнейший в Европе гастрономический квартал появился в Москве

В Москве появился крупнейший в Европе гастрономический квартал «Депо». Он расположился на Лесной улице, в отреставрированных зданиях XIX века.

Строения из красного кирпича изначально предназначались для конно-железных дорог. Затем это был Миусский трамвайный, а после троллейбусный парк. Полтора года назад его отреставрировали, восстановили исторический облик. Теперь здесь - кухни всего мира.

«Мы приняли правильное решение - отдать инвесторам. Они провели сложную реставрацию этого памятника. Город со своей стороны благоустроил прилегающие улицы. Теперь это единое общественное пространство», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил, что современные рынки и ярмарки, или на современном языке фудмоллы, уже не эксклюзив, а постоянно растущая сеть. Такие места становятся востребованными не только среди москвичей, но и для туристов.