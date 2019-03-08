Илон Маск восхитился российскими двигателями и ракетой «Ангара»
Американский инженер назвал российскую ракету «Ангара» великолепной.
© Фото: roscosmos.ru
Глава корпорации SpaceX Илон Маск высоко оценил российскую космическую технику, в том числе и ракету-носитель «Ангара».
«У России отличная ракетная техника и наилучший из имеющихся сейчас двигателей», - заявил американский предприниматель.
Он добавил, что вариант предназначенного для многократного использования ракеты-носителя «Ангара» «будет великолепен».
Кроме того, Маск добавил к своей публикации статью, в которой сравнивается корабль Crew Dragon и российский «Союз». Как следует из публикации, компания SpaceX создала «корабль будущего».