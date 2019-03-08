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Елизавета II впервые сделала пост в Instagram в 92 года

Дарья Муромова
00:17 08.03.2019
Елизавета Виндзорская, которой в апреле исполнится 93 года, опубликовала фото письма ее прапрадеда.
© Видео: theroyalfamily, Instagram

Королева Великобритании Елизавета II впервые собственноручно сделала пост в Instagram. Об этом стало известно после публикации ролика с историческим событием в аккаунте королевской семьи в соцсети.

«Сегодня королева опубликовала свой первый пост в инстаграм-аккаунте The Royal Family, чтобы отметить посещение Музея науки», - говорится в комментарии к видео.

Елизавета Виндзорская, которой в апреле исполнится 93 года, опубликовала фото письма ее прапрадеда, принца Альберта, мужа королевы Виктории.

В письме XIX столетия принц рассказывает об аналитической машине Чарлза Бэббиджа, ставшего основой для первых компьютерных программ Ады Лавлейс.

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