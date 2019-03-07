Емельяненко оштрафовали и лишили прав на полтора года

Кисловодский городской суд лишил бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко водительских прав на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников ДПС, а также обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В своем приговоре судья упомянул многочисленные нарушения ПДД со стороны Емельяненко, что подтверждает база ГИБДД, пишет «360».

Ответственность за лишение водительских прав будет нести управление ГИБДД ГУ МВД Грозного, а за оплатой штрафа проследит полиция Кисловодска.

Напомним, бойца MMA Александра Емельяненко задержала полиция Кисловодска в нетрезвом виде первого марта. Спортсмен был за рулем Mercedes и припарковался в неположенном месте.

Емельяненко попытался «сбежать» от прибывшего эвакуатора через тротуар, но в результате въехал в другую машину.

Против борца завели сразу три административных дела: за неправильную парковку, отказ от прохождения медосвидетельствования и неподчинение сотрудникам полиции.