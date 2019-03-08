Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех российских женщин с Международным женским днем.

«Дорогие наши женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем! С праздником, который все мы очень любим. Этот весенний день всегда наполнен цветами и подарками, озарен радостью наших женщин, светом ваших улыбок. Сегодня все мужчины спешат выразить вам свое восхищение и уважение, признаться в самых теплых чувствах, сказать искреннее спасибо своим женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, коллегам», - сказал президент в своем обращении.

Путин отметил безграничную душевную щедрость женщин, данную природой, которую они своим отношением к работе, близким людям преумножают в сто крат.

«Вы надежные сотрудники и ответственные руководители, умеете учитывать самые тонкие нюансы, грамотно и творчески подходить к любому делу», - отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что историю развития России было бы трудно представить без вклада великих и созидательных женщин, а в наши дни женщинам подвластны все профессиональные высоты.

«Достигать успехов в характере наших женщин. Вы успеваете все - и на работе, и дома, и остаетесь красивыми, яркими, очаровательными, центром притяжения всей семьи, объединяете ее своей любовью», - добавил он.

По словам Путина, великий дар материнства, данный женщинам, всегда преображает мир, наполняет его добротой, нежностью и милосердием. Он отметил особые чувства, который каждый из нас испытывает к своей маме: благодарность за заботу и безусловную любовь к нам.

«Мы всегда в долгу перед вами. Это касается каждого из нас и в целом всего государства, которое еще многое обязано сделать и в первую очередь для тех, кто отдает все свои силы для того, чтобы поднять детей», - сказал президент.

Путин отметил, что мужчинам нужно стремиться быть достойными таких женщин, и делать все, чтобы они чувствовали сильное и надежное плечо. Президент пожелал всем россиянкам здоровья и счастья.