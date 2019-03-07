Посла РФ вызвал МИД Словакии из-за реакции на статью о «врагах России»

Российского посла Алексея Федотова вызвали в МИД Словакии. Об этом сообщил сам дипломат.

По словам Федотова, это случилось после комментария посольства к статье в местной газете о «врагах России». Ранее дипведомство направило ноту в МИД Словакии после опубликованного материала заместителя министра обороны Роберта Ондрейчака, который заявил, что в стратегических документах России якобы идет речь о «враждебных» отношениях с Западом, ЕС и НАТО.

После этого Федотову вручили ответную ноту. По мнению дипломата, у сторон могут быть расхождения во мнениях по некоторым вопросам, в частности, по теме Крыма, но когда Словакия заявляет, что в российских документах содержится подобная информация, «то твердая реакция с нашей стороны выглядит вполне естественной».

В российской ноте требуется пояснение - насколько опубликованные слова Ондрейчака соответствуют официальной позиции властей Словакии.

«Мы рассчитывали получить адекватный ответ от редакции в виде размещения нашего материала на страницах газеты, но ответа от издания не последовало», - сказал Федотов РИА Новостям.

После этого российская сторона разместила свое письмо в Facebook посольства.

После этого, по словам посла, сотрудники МИД РФ заявили, что высказывания Ондрейчака - его личное мнение, которое не отображает официальную позицию Братиславы. Несмотря на некоторые расхождения в позициях, дипломаты обеих стран сошлись на том, что России и Словакии нужно сохранять текущий уровень отношений, которые являются действительно партнерскими.