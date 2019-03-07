Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины ТЕГИ

Bloomberg: Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Дарья Михалина
23:32 07.03.2019
Канцлер Германии отвергла предложение Вашингтона провести маневры ВМС ФРГ около Крыма.
Bloomberg: Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив
© Фото: Christian Spicker, imago stock&people, Globallookpress

Глава ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения вице-президента США Майка Пенса направить военные корабли Германии через Керченский пролив для того, чтобы продемонстрировать жесткую позицию западных стран.

Как сообщает агентство Bloomberg, немецкий канцлер не исключила вариант проведения таких маневров с военно-морскими силами Франции. Однако спустя время Меркель отвергла предложение Пенса, который, ссылаясь на позицию Петра Порошенко, посчитал меру недостаточной.

В свою очередь во Франции также отказались от проведения маневров, аргументируя это тем, что появление западных кораблей в Керченском проливе - это ненужная провокация.

Ранее в МИД РФ предупредили о вероятности подготовки нового прорыва в Керченском проливе с нарушением правил прохода акватории, к которому Украина намеревалась привлечь страны НАТО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.03.2019, 00:00
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Дата07.03.2019, 05:00
Су-27 перехватил самолет-разведчик США: видео
Дата07.03.2019, 08:20
Сборная России завоевала больше половины всех разыгранных медалей на Универсиаде
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.03.2019, 15:19
Экипаж Ми-28 продемонстрировал все, на что способен грозный «Ночной охотник»
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
23:32 В стране и мире
Bloomberg: Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив
23:53 В стране и мире
Видео
США отказались поддерживать Украину в случае нового похода в Керченский пролив
08:51 В стране и мире
Видео
СК РФ завел дело против следователя и прокурора на Украине по инциденту в Керченском проливе
10:07 В стране и мире
ЕСПЧ отказал Киеву в обеспечительных мерах по инциденту в Керченском проливе
17:35 В стране и мире
Видео
Лавров предупредил о подготовке Киевом новой провокации в Керченском проливе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
23:32 В стране и мире
Bloomberg: Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив
22:48 В стране и мире
Видео
Пушистый манул против зимы: какая погода ждет Москву в празднике
22:38 В стране и мире
Украинская журналистка поехала в Крым и развеяла популярный миф о полуострове
21:22 В стране и мире
ВСУ целый день вели массированный обстрел ДНР
20:59 В стране и мире
МИД Сирии заявил о непрофессионализме экспертов ОЗХО
События дня
События дня
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бросок к свободе: олень сбежал из шашлычной в Томске
Актера Сергея Фролова с семьей силой выселили из квартиры в Москве
Видео
Опубликованы кадры последствий смертельного ДТП с фурой в Подмосковье
Видео
Кенгуру жестоко отомстил приставучему орлу: видео
Видео
На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»
Видео
Названа причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.