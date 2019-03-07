Bloomberg: Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Глава ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения вице-президента США Майка Пенса направить военные корабли Германии через Керченский пролив для того, чтобы продемонстрировать жесткую позицию западных стран.

Как сообщает агентство Bloomberg, немецкий канцлер не исключила вариант проведения таких маневров с военно-морскими силами Франции. Однако спустя время Меркель отвергла предложение Пенса, который, ссылаясь на позицию Петра Порошенко, посчитал меру недостаточной.

В свою очередь во Франции также отказались от проведения маневров, аргументируя это тем, что появление западных кораблей в Керченском проливе - это ненужная провокация.

Ранее в МИД РФ предупредили о вероятности подготовки нового прорыва в Керченском проливе с нарушением правил прохода акватории, к которому Украина намеревалась привлечь страны НАТО.