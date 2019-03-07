Пушистый манул против зимы: какая погода ждет Москву в празднике

Арктическое вторжение, заставившееся нас утеплиться, заканчивается. В центральной России завтра - к празднику - потепление.

В пятницу, 8 марта, ожидается до + 5 градусо. Дальше температура днем в столице будет расти. Выходные порадуют весенним ветром и дождями, но снег идти уже не будет.

А пока он еще лежит, в Московском зоопарке загрустил самый милый пушистый хищник - манул. Дикий кот ждет весну: виляет хвостом и всячески показывает свое недовольство снегом.

Накануне манула снова объявили официальным символом зоопарка. Именно в Москве ученые добились регулярного пополнения в семье этих животных: у нас родились уже больше 140 котят.