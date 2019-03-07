Украинская журналистка поехала в Крым и развеяла популярный миф о полуострове

Журналист украинского портала Страна.ua Олеся Медведева получила задание снять фильм о Крыме в рамках нового проекта, посвященного отдыху. Корреспонденту предлагалось рассказать украинцам, как пересечь границу с «аннексированной» территорией и по какому паспорту, как менять деньги, сколько стоит бензин и гостиницы, а также другие особенности жизни на полуострове.

В своем фильме журналист признала, что Крым живет по российским законам. Заметив, что «россияне окопались окончательно», Медведева отметила различия между украинской и российской территорией, которые начинаются уже при переходе границы.

«У нас стоят какие-то хилые желто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте», - замечает журналист.

Она также развенчала популярный на Украине миф о якобы притеснении на полуострове крымских татар. Корреспондент рассказала, что с 2014 года, когда Крым стал российской территорией, там построили не менее пяти новых мечетей.

В одном из эпизодов девушка запела песню на украинском языке, проверяя, заберут ли ее за это в полицию. Но ничего подобного не случилось.

В целом журналист подтвердила, что за пять лет Крым «сильно интегрировался в Россию». И даже несмотря на то, что сама автор до сих пор считает полуостров украинским, она готова приезжать туда «по личным обстоятельствам».