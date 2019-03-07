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США срывают гумоперацию по спасению сирийцев из «Эр-Рукбана»

Наталья Вальханская
22:18 07.03.2019
Командование группировкой США в зоне Эт-Танф отказалось гарантировать безопасный выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» через контролируемую американской стороной 55-километровую зону.
США срывают гумоперацию по спасению сирийцев из «Эр-Рукбана»

В Сирийской Арабской Республике продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского.

По состоянию на 6 марта 2019 года возвратилось 225 669 человек, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

В целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев «Эр-Рукбан» для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда также направленны специально сформированные колонны автобусов.

Сирийское правительство гарантировало безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов.

«Отказ командования группировкой США в зоне Эт-Танф гарантировать безопасный выход беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" через контролируемую американской стороной 55-километровую зону и обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания срывает выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан», - заявил Купчишин.
Продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хаффа провинции Латакия, в ходе которых нуждающимся жителям выдано по 500 продовольственных наборов.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2077 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3292,6 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 6 марта 2019 года амнистировано 56 405 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 6 марта 2019 года восстановлен 31 341 жилой дом, 144 медицинских и 823 образовательных учреждения. Отремонтировано 1016,8 км автомобильных дорог.

Продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсиба (два раза), Джурин, Санджека, Джуб-Эз-Зарур и Айн-Эль-Кантара провинции Латакия, Махарда (два раза) и Зеллакият провинции Хама, Захария, Эль-Фхайль и Абу-Омар провинции Идлиб, Сабикия и Хандрат провинции Алеппо.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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