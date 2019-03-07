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«Настоящий танк»: в Женеве восторженно отзываются о новом лимузине Aurus

Валентина Пескова
22:06 07.03.2019
Такое заявление сделал директор автосалона, посетив российский стенд и осмотрев Aurus Senat Limousine L700.

Российский автомобиль Aurus Senat Limousine L700 - это «настоящий танк». Об этом заявил директор женевского автосалона Андрэ Хэфти, осмотрев стенд российского бренда на международной выставке.

По словам Хефти, новая модель лимузина Aurus может составить настоящую конкуренцию Rolls Royce.

«Я считаю, она будет очень хорошо продаваться в Европе. Эта машина будет интересна министрам и богатым людям», - цитирует Андрэ Хефти РИА Новости.

Также стенд российского бренда Aurus сегодня посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он лично представил главе МИД Швейцарии Иньяцио Кассису новые премиальные автомобили Aurus Senat Limousine L700 и Aurus Senat S600. И рассказал о планах Aurus по завоеванию европейского рынка.

Гендиректор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт рассчитывает, что первые машины Aurus появятся в Европе в конце следующего года, после получения сертификата соответствия.

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