Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Танковый балет и поздравления с МКС: всероссийская акция «Вам, любимые» к 8 Марта

Константин Коковешников
21:24 07.03.2019
Представительниц прекрасного пола мужчины самых разных профессий со всей России поздравляют с наступающим 8 Марта.

В преддверии главного женского праздника в России стартовала акция «Вам, любимые». Представительниц прекрасного пола мужчины поздравляют с наступающим 8 Марта.

В этом году - сюрпризы поражают фантазией и изобретательностью. Помимо традиционных флешмобов, стихов и букетов, например, балет на тяжелой гусеничной технике и спецоперация по доставке цветов.

Брутальная внешность и исключительно миролюбивые намерения. Военнослужащие подразделения спецназа Центрального военного округа идут наперерез ничего не подозревающим прохожим. Вручают тюльпаны и признаются в любви.

Танкистам прославленной Кантемировской дивизии также оказались не чуждо чувство прекрасно. Специально для милых дам в Наро-Фоминске поставили настоящий балет с использованием тяжелой гусеничной техники.

«Таким образом мы хотели поздравить всех женщин-военнослужащих, подарить им этот прекрасный танец тяжелых боевых машин, выразить им большую благодарность, пожелать, в первую очередь, здоровья, счастья, любить и быть любимыми», - говорит художественный руководитель «балетной группы», гвардии лейтенант Вадим Хорев.

К тому, что сложенные за спиной руки инспекторов ГИБДД не сулят ничего хорошего, столичные автовладельцы уже привыкли. Но такого поворота событий не ожидают даже водители общественного транспорта. Наряд ДПС выискивает в потоке машин женщин за рулем и дарит им открытки и цветы.

По всей стране шагает акция «Вам, любимые». В рамках которой представители самых разных профессий спешат сказать самые главные слова.

На орбите к поздравлениям присоединяется герой России Олег Кононенко.

«Спасибо вам, что вы есть в нашей жизни, за заботу, которую вы дарите нам каждый день. И пусть каждый ваш день, а не только 8 марта, будет наполнен радостью, ощущением праздника, приятными сюрпризами, и, конечно, нашим вниманием», - сказал космонавт.

В Москве звуки, ласкающие слух, звучат сегодня на всех центральных станциях метро. Женщин-пассажиров приглашают на танец и предлагают сделать бесплатную укладку. Передвигаться на личном транспорте сегодня просто не стоит - пробки 10 баллов - все едут за цветами.

Для того, чтобы покорить сердце любимой, вначале предстоит взять штурмом знаменитый Рижский рынок - крупнейший цветочный в столице. У входа огромная очередь, а внутри настоящий наплыв посетителей. Зазевался, и тот самый единственный букет остался за спиной. А потому здесь приходится глядеть в оба. Издалека. И нередко ходить по кругу сразу несколько раз.

Для мужчин поход на рынок сегодня почти подвиг. Цветы дарят мамам, женам, коллегам и даже просто прохожим.

Продавцы, что называется, лезут на стенку: в смысле стараются в прямом смысле как можно выше подняться над суетой. С ногами встают на прилавки, предлагают цветы всевозможных оттенков и форм. Одно из последних веяний - плюшевые медвежата.

Уже к середине дня некоторые прилавки почти наполовину опустели. Но сам праздник даже еще не наступил. А это значит, что основной ажиотаж впереди.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.03.2019, 22:06
«Настоящий танк»: в Женеве восторженно отзываются о новом лимузине Aurus
Дата07.03.2019, 05:00
Су-27 перехватил самолет-разведчик США: видео
Дата07.03.2019, 08:20
Сборная России завоевала больше половины всех разыгранных медалей на Универсиаде
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.03.2019, 15:19
Экипаж Ми-28 продемонстрировал все, на что способен грозный «Ночной охотник»
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:22 В стране и мире
ВСУ целый день вели массированный обстрел ДНР
20:59 В стране и мире
МИД Сирии заявил о непрофессионализме экспертов ОЗХО
20:40 В стране и мире
НАТО пообещало не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе
20:23 В стране и мире
Видео
Опубликованы переговоры российских моряков перед столкновением с мостом в Южной Корее
19:44 В стране и мире
Видео
Мантуров посетил стенд Aurus на автосалоне в Женеве
События дня
События дня
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бросок к свободе: олень сбежал из шашлычной в Томске
Актера Сергея Фролова с семьей силой выселили из квартиры в Москве
Видео
Опубликованы кадры последствий смертельного ДТП с фурой в Подмосковье
Видео
Кенгуру жестоко отомстил приставучему орлу: видео
Видео
На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»
Видео
Названа причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.