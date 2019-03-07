Танковый балет и поздравления с МКС: всероссийская акция «Вам, любимые» к 8 Марта

В преддверии главного женского праздника в России стартовала акция «Вам, любимые». Представительниц прекрасного пола мужчины поздравляют с наступающим 8 Марта.

В этом году - сюрпризы поражают фантазией и изобретательностью. Помимо традиционных флешмобов, стихов и букетов, например, балет на тяжелой гусеничной технике и спецоперация по доставке цветов.

Брутальная внешность и исключительно миролюбивые намерения. Военнослужащие подразделения спецназа Центрального военного округа идут наперерез ничего не подозревающим прохожим. Вручают тюльпаны и признаются в любви.

Танкистам прославленной Кантемировской дивизии также оказались не чуждо чувство прекрасно. Специально для милых дам в Наро-Фоминске поставили настоящий балет с использованием тяжелой гусеничной техники.

«Таким образом мы хотели поздравить всех женщин-военнослужащих, подарить им этот прекрасный танец тяжелых боевых машин, выразить им большую благодарность, пожелать, в первую очередь, здоровья, счастья, любить и быть любимыми», - говорит художественный руководитель «балетной группы», гвардии лейтенант Вадим Хорев.

К тому, что сложенные за спиной руки инспекторов ГИБДД не сулят ничего хорошего, столичные автовладельцы уже привыкли. Но такого поворота событий не ожидают даже водители общественного транспорта. Наряд ДПС выискивает в потоке машин женщин за рулем и дарит им открытки и цветы.

По всей стране шагает акция «Вам, любимые». В рамках которой представители самых разных профессий спешат сказать самые главные слова.

На орбите к поздравлениям присоединяется герой России Олег Кононенко.

«Спасибо вам, что вы есть в нашей жизни, за заботу, которую вы дарите нам каждый день. И пусть каждый ваш день, а не только 8 марта, будет наполнен радостью, ощущением праздника, приятными сюрпризами, и, конечно, нашим вниманием», - сказал космонавт.

В Москве звуки, ласкающие слух, звучат сегодня на всех центральных станциях метро. Женщин-пассажиров приглашают на танец и предлагают сделать бесплатную укладку. Передвигаться на личном транспорте сегодня просто не стоит - пробки 10 баллов - все едут за цветами.

Для того, чтобы покорить сердце любимой, вначале предстоит взять штурмом знаменитый Рижский рынок - крупнейший цветочный в столице. У входа огромная очередь, а внутри настоящий наплыв посетителей. Зазевался, и тот самый единственный букет остался за спиной. А потому здесь приходится глядеть в оба. Издалека. И нередко ходить по кругу сразу несколько раз.

Для мужчин поход на рынок сегодня почти подвиг. Цветы дарят мамам, женам, коллегам и даже просто прохожим.

Продавцы, что называется, лезут на стенку: в смысле стараются в прямом смысле как можно выше подняться над суетой. С ногами встают на прилавки, предлагают цветы всевозможных оттенков и форм. Одно из последних веяний - плюшевые медвежата.

Уже к середине дня некоторые прилавки почти наполовину опустели. Но сам праздник даже еще не наступил. А это значит, что основной ажиотаж впереди.