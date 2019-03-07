ВСУ целый день вели массированный обстрел ДНР

Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил журналистам, что украинские силовики сегодня вновь обстреляли территорию самопровозглашенной республики.

В результате атаки пострадали южные населенные пункты. В частности, был открыт прицельный огонь из минометов по трансформаторной подстанции в населенном пункте Коминтерново.

«В результате обстрела на юге республики обесточены четыре населенных пункта: Коминтерново, Ленинское, Саханка и Заиченко», - сообщил представитель ведомства.

Как сообщило издание «Русская весна», украинские войска с 15.45 вели массированный обстрел населенного пункта Доломитное рядом с Горловкой с применением различного вооружения. Из-за атаки загорелся жилой дом по улице Железнодорожная, еще в двух других повреждены окна и кровля.