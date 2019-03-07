МИД Сирии заявил о непрофессионализме экспертов ОЗХО

В Министерстве иностранных дел Сирии назвали «непрофессиональным» и «необъективным» доклад экспертов ОЗХО о химической атаке в Думе.

«Эксперты ОЗХО показали непрофессионализм и необъективность в докладе о Думе, проигнорировав выявленное ими же наличие химоружия у боевиков», - заявили в сирийском ведомстве.

Чуть ранее в Госдепе США заявили, что доклад ОЗХО о «химической атаке» в сирийском городе Дума подтверждает виновность властей Сирии в инциденте.

В свою очередь МИД РФ назвал возможной целью доклада ОЗХО - оправдание ударов Запада по Сирийской Арабской Республике. Как говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, на подобные мысли наталкивают обтекаемые выводы миссии ОЗХО в Сирии. В частности, применяемая формулировка «есть основания полагать», хотя самих оснований, разумеется, не было.

В докладе ОЗХО об итогах расследования инцидента в сирийской Думе 7 апреля 2018 года говорится, что при атаке, «скорее всего», использовался хлор.