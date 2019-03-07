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МИД Сирии заявил о непрофессионализме экспертов ОЗХО

Валентина Пескова
20:59 07.03.2019
Такие выводы в ведомстве сделали после публикации доклада ОЗХО о химической атаке в сирийской Думе.
МИД Сирии заявил о непрофессионализме экспертов ОЗХО
© Фото: x99 ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Министерстве иностранных дел Сирии назвали «непрофессиональным» и «необъективным» доклад экспертов ОЗХО о химической атаке в Думе.

«Эксперты ОЗХО показали непрофессионализм и необъективность в докладе о Думе, проигнорировав выявленное ими же наличие химоружия у боевиков», - заявили в сирийском ведомстве.

Чуть ранее в Госдепе США заявили, что доклад ОЗХО о «химической атаке» в сирийском городе Дума подтверждает виновность властей Сирии в инциденте.

В свою очередь МИД РФ назвал возможной целью доклада ОЗХО - оправдание ударов Запада по Сирийской Арабской Республике. Как говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, на подобные мысли наталкивают обтекаемые выводы миссии ОЗХО в Сирии. В частности, применяемая формулировка «есть основания полагать», хотя самих оснований, разумеется, не было.

В докладе ОЗХО об итогах расследования инцидента в сирийской Думе 7 апреля 2018 года говорится, что при атаке, «скорее всего», использовался хлор.

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