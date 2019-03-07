НАТО пообещало не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе

Генеральный секретарь НАТО заявил, что у альянса нет планов на размещение новых ядерных ракет наземного базирования в Европе. Об этом Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Варшаве.

При этом генсек не упустил возможность в очередной раз беспочвенно обвинить Москву в размещении вблизи страны НАТО мобильных ракет, которые способны нести ядерные заряды, в нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Ранее сегодня в МИД РФ подчеркнули, что Соединенные Штаты до сих пор не предприняли действий, чтобы устранить нарушения Договора о РСМД, в частности, не ответили на вопрос о развертывании суше пусковых установок Мк-41, с которых можно запускать ударные крылатые ракеты.