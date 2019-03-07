Опубликованы переговоры российских моряков перед столкновением с мостом в Южной Корее

Моряки российского сухогруза Seagrand врезались в мост в южнокорейском Пусане 28 февраля. Новое видео инцидента появилось сегодня на YouTube.

На записи слышны переговоры членов экипажа, из которых понятно, что моряки столкнулись с проблемами раньше, чем врезались в опору. Сначала члены экипажа едва не сталкиваются с яхтой, которая шла пересекающимся курсом.

При этом они не стесняются выражений на русском языке и одновременно пытаются на ломаном английском объяснить береговым службам, что у них все в порядке.

«No collision. No problem. (Столкновения нет. Проблемы нет.)», - передает по рации один из членов экипажа.

В какой-то момент слышна ключевая фраза:

«Вот до чего доводит алкоголь».

Однако после этого, избежав аварии с яхтой, с проблемами экипаж все же сталкивается, когда в скором времени судно врезается в опору моста. В результате удара как сухогруз, так и сам мост получили повреждения.

Позже стало известно, что капитан сухогруза в момент столкновения был пьян. По данным морской полиции, в его крови обнаружили 0,86 промилле алкоголя при допустимом значении в 0,03 промилле. Ведется расследование инцидента.