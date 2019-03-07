Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сербия одобрила строительство ветки «Турецкого потока» на своей территории

Александра Арсентьева
18:58 07.03.2019
Реализацией проекта строительства трубопровода в Сербии занимается предприятие Gastrans d.o.o. Novi Sad.
Сербия одобрила строительство ветки «Турецкого потока» на своей территории
© Фото: James Lauritz, moodboard, Globallookpress

Пятого марта Агентство по энергетике Сербии одобрило строительство сербской ветки «Турецкого потока», его собираются начать уже апреле. Об этом рассказал министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич, сообщает ТАСС.

«Агентство по энергетике Республики Сербия 5 марта приняло окончательное решение и положительно ответило на заявление Gastrans (СП "Газпрома" и "Сербиягаза" Gastrans d.o.o. Novi Sad - прим. ред.) для проекта строительства», - сказал Антич.

Он подчеркнул, что в планах Сербии - начать строительство в течение апреля.

Реализацией проекта строительства трубопровода на территории Сербии от границы с Болгарией до границы с Венгрией занимается совместное предприятие «Сербиягаза» и «Газпрома» Gastrans d.o.o. Novi Sad.

Ранее сербский президент Александар Вучич заявлял, что его страна является независимой, поэтому не будет вводить санкции против России и построит через свою территорию участок «Турецкого потока». До этого гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович отмечал, что сербская сторона готова начать строить участок «Турецкого потока» от границы с Болгарией до границы с Венгрией в марте-апреле. Завершить строительство участка должны до 15 декабря. До конца апреля 2020 года сербский участок «Турецкого потока» начнет поставлять газ.

Проектом «Турецкий поток» предполагается строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и дальше к границе с Грецией. Первая нитка предназначена для снабжения рынка Турции, вторая - для снабжения государств Южной и Юго-Восточной Европы. «Газпром» в качестве потенциальных рынков рассматривает Италию, Грецию, Сербию, Болгарию и Венгрию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.03.2019, 18:58
Сербия одобрила строительство ветки «Турецкого потока» на своей территории
Дата07.03.2019, 05:00
Су-27 перехватил самолет-разведчик США: видео
Дата07.03.2019, 08:20
Сборная России завоевала больше половины всех разыгранных медалей на Универсиаде
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.03.2019, 15:19
Экипаж Ми-28 продемонстрировал все, на что способен грозный «Ночной охотник»
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:26 В стране и мире
Видео
В МИД России не увидели желания США работать над нарушениями ДРСМД
18:24 Спорт
СМИ сообщили об отмене боя между Усиком и Поветкиным
17:59 ОПК
«Вертолеты России» передали Минобороны РФ семь новых боевых вертолетов
17:24 В стране и мире
Видео
Путин подарил сотрудникам конной полиции орловского рысака
16:39 В стране и мире
Видео
Накануне 8 марта Москву парализовали 10-балльные пробки
События дня
События дня
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бросок к свободе: олень сбежал из шашлычной в Томске
Актера Сергея Фролова с семьей силой выселили из квартиры в Москве
Видео
Опубликованы кадры последствий смертельного ДТП с фурой в Подмосковье
Видео
Кенгуру жестоко отомстил приставучему орлу: видео
Видео
На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»
Видео
Названа причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.