Сербия одобрила строительство ветки «Турецкого потока» на своей территории

Пятого марта Агентство по энергетике Сербии одобрило строительство сербской ветки «Турецкого потока», его собираются начать уже апреле. Об этом рассказал министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич, сообщает ТАСС.

«Агентство по энергетике Республики Сербия 5 марта приняло окончательное решение и положительно ответило на заявление Gastrans (СП "Газпрома" и "Сербиягаза" Gastrans d.o.o. Novi Sad - прим. ред.) для проекта строительства», - сказал Антич.

Он подчеркнул, что в планах Сербии - начать строительство в течение апреля.

Реализацией проекта строительства трубопровода на территории Сербии от границы с Болгарией до границы с Венгрией занимается совместное предприятие «Сербиягаза» и «Газпрома» Gastrans d.o.o. Novi Sad.

Ранее сербский президент Александар Вучич заявлял, что его страна является независимой, поэтому не будет вводить санкции против России и построит через свою территорию участок «Турецкого потока». До этого гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович отмечал, что сербская сторона готова начать строить участок «Турецкого потока» от границы с Болгарией до границы с Венгрией в марте-апреле. Завершить строительство участка должны до 15 декабря. До конца апреля 2020 года сербский участок «Турецкого потока» начнет поставлять газ.

Проектом «Турецкий поток» предполагается строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и дальше к границе с Грецией. Первая нитка предназначена для снабжения рынка Турции, вторая - для снабжения государств Южной и Юго-Восточной Европы. «Газпром» в качестве потенциальных рынков рассматривает Италию, Грецию, Сербию, Болгарию и Венгрию.