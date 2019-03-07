В МИД России не увидели желания США работать над нарушениями ДРСМД

Соединенные Штаты так и не предприняли необходимых действий для устранения нарушений ими обязательств по ДРСМД. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В первую очередь, речь идет о развертывании на суше пусковых установок Мк-41, с которых можно запускать ударные крылатые ракеты, что категорически запрещено договором», - сказала она.

По ее словам, нет никаких подвижек и по таким вопросам, как так называемые ракеты-мишени, которые применяются американцами, и аналогичные по характеристикам баллистические ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. То же самое, по словам Захаровой, относится к использованию БПЛА, попадающих под определение «крылатая ракета наземного базирования».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон второго февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и так же приостанавливает участие в договоре. При этом президент России отметил, что все предложения РФ по разоружению «остаются на столе и двери открыты».

Четвертого марта Путиным был подписан указ о приостановлении РФ выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.