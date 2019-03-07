Дочь Сергея Бодрова-младшего снимется в фильме про Калашникова

Ольга Бодрова, дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, исполнит одну из ролей в биографическом фильме «Калашников». Сценаристом и сопродюсером кинокартины выступит ее дед, двукратный номинант на «Оскар» Сергей Бодров-старший.

«Хорошая история. Михаил Тимофеевич - легенда, все знают про придуманный им автомат, но мало кто знает про самого изобретателя», - заявил он.

Дочь Бодрова-младшего сыграет в фильме одну из эпизодических ролей. Известный кинематографист в новой ленте специально для нее «зарезервировал» небольшой момент, сообщает ТАСС.

Пока не известно, кто будет режиссером фильма о Михаиле Калашникове.