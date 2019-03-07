МВД России составило список потенциально опасных собак

МВД России подготовило список потенциально опасных собак, выгул которых будет запрещен без намордника и поводка. В перечень попали 69 пород, а также их гибриды и метисы, пишет Lenta.ru.

Как подчеркнули в пресс-центре МВД, данный список составлен, как продолжение закона «Об ответственном обращении с животными…», который приняла Государственная Дума 27 декабря 2018 года.

Так, в перечень включены восточно-европейские и немецкие овчарки, доберманы Владека Рошины, ротвейлеры, шарпеи, доберманы-пинчеры, фила бразильеро, волкособы, карельские медвежьи собаки и другие породы.

Отмечается, что в список попали породы собак, которые обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы», а также породы, используемые для травли. Также туда включены так называемые «аборигенные породы», селекция которых не велась на лояльность к человеку. Правда, в настоящее время этот реестр является лишь проектом. Он вступит в силу только после утверждения правительством России.