Путин подарил сотрудникам конной полиции орловского рысака

Российский президент Владимир Путин прокатился на лошади по манежу вместе со служащими первого оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве.

Путин верхом на гнедом коне сделал несколько кругов по манежу. Отмечается, что сотрудницы туристической и конной полиции сами пригласили президента России посмотреть, как они несут службу.

Кроме того, российский лидер во время посещения части первому оперативному полку полиции преподнес подарок - орловского рысака.

Первый оперативный полк включает в себя два кавалерийских батальона и спецбатальона, которые выполняют функции туристической полиции.