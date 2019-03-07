Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД России уличил США в подготовке общества к возобновлению ядерных испытаний

Александра Арсентьева
16:58 07.03.2019
Захарова отметила недавнюю публикацию экс-сотрудников лос-аламосской национальной лаборатории.
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Американские средства массовой информации готовят общественное мнение к необходимости возобновления ядерных испытаний. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на появившиеся в американских СМИ сообщения о необходимости возобновления Соединенными Штатами Америки ядерных испытаний», - сказала Захарова, отметив, что появление таких сообщений следует рассматривать в качестве подготовки общественного мнения страны к тому, что такие испытания якобы являются неизбежной необходимостью, и без них американская нацбезопасность окажется под угрозой.

Захарова отметила недавнюю публикацию экс-сотрудников лос-аламосской национальной лаборатории, которая появилась в издании «Вопросы науки и технологии», и материалы бывшего главы профильного управления Пентагона. В них сказано о том, что «без натурных ядерных испытаний гарантировать эффективность и надежность стратегического ядерного потенциала США невозможно», добавила представитель МИД.

Четвертого марта российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход Соединенных Штатов из соглашения - США обвинили Россию в нарушении договора в связи с наличием ракеты 9М729, якобы дальность ее полета превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств при этом Вашингтон не представил, тогда как Москва сообщила иностранным коллегам об испытаниях данной ракеты.

Напомним, ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году. Документом запрещается двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. Также соглашение запрещает странам использовать пусковые установки, которые предназначаются для этих ракет.

Лос-аламосская национальная лаборатория в штате Нью-Мексико, за нее отвечает американское министерство энергетики. Ее основали во времена Второй мировой войны и изначально она была известна под названием Project Y. В лаборатории разрабатывали ядерное оружие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.03.2019, 10:10
Минобороны обратилось к ООН с просьбой помочь спасти беженцев из лагеря «Рукбан»
Дата07.03.2019, 05:00
Су-27 перехватил самолет-разведчик США: видео
Дата07.03.2019, 08:20
Сборная России завоевала больше половины всех разыгранных медалей на Универсиаде
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.03.2019, 15:19
Экипаж Ми-28 продемонстрировал все, на что способен грозный «Ночной охотник»
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:24 В стране и мире
Видео
Путин подарил сотрудникам конной полиции орловского рысака
16:39 В стране и мире
Видео
Накануне 8 марта Москву парализовали 10-балльные пробки
16:24 В стране и мире
Видео
«На обочине дороги жизни»: как США остались не у дел в Арктике
16:17 В стране и мире
Видео
Захарова назвала «циничным демаршем» отказ пустить дипломата в Чехию
16:04 В стране и мире
Видео
В России повышены пособия по уходу за детьми-инвалидами
События дня
События дня
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бросок к свободе: олень сбежал из шашлычной в Томске
Актера Сергея Фролова с семьей силой выселили из квартиры в Москве
Видео
Опубликованы кадры последствий смертельного ДТП с фурой в Подмосковье
Видео
Кенгуру жестоко отомстил приставучему орлу: видео
Видео
На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»
Видео
Названа причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.