МИД России уличил США в подготовке общества к возобновлению ядерных испытаний

Американские средства массовой информации готовят общественное мнение к необходимости возобновления ядерных испытаний. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на появившиеся в американских СМИ сообщения о необходимости возобновления Соединенными Штатами Америки ядерных испытаний», - сказала Захарова, отметив, что появление таких сообщений следует рассматривать в качестве подготовки общественного мнения страны к тому, что такие испытания якобы являются неизбежной необходимостью, и без них американская нацбезопасность окажется под угрозой.

Захарова отметила недавнюю публикацию экс-сотрудников лос-аламосской национальной лаборатории, которая появилась в издании «Вопросы науки и технологии», и материалы бывшего главы профильного управления Пентагона. В них сказано о том, что «без натурных ядерных испытаний гарантировать эффективность и надежность стратегического ядерного потенциала США невозможно», добавила представитель МИД.

Четвертого марта российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход Соединенных Штатов из соглашения - США обвинили Россию в нарушении договора в связи с наличием ракеты 9М729, якобы дальность ее полета превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств при этом Вашингтон не представил, тогда как Москва сообщила иностранным коллегам об испытаниях данной ракеты.

Напомним, ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году. Документом запрещается двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. Также соглашение запрещает странам использовать пусковые установки, которые предназначаются для этих ракет.

Лос-аламосская национальная лаборатория в штате Нью-Мексико, за нее отвечает американское министерство энергетики. Ее основали во времена Второй мировой войны и изначально она была известна под названием Project Y. В лаборатории разрабатывали ядерное оружие.