Накануне 8 марта Москву парализовали 10-балльные пробки

Пробки в столице в предпраздничный день 7 марта достигли максимальной отметки - 10 баллов. Такую оценку приводит сервис «Яндекс.пробки». Самая сложная ситуация, по оценке портала, сложилась на Садовом кольце. На 16.00 затруднения наблюдались как на внешней, так и на внутренней стороне автодороги.

На внешней стороне можно проехать только на участке от Тверской улицы до Большой Якиманки, на внутренней - от Цветного бульвара до Покровки.

Практически полностью парализовано движение на Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных, а также на Бульварном кольце.

Гигантская пробка на ТТК сформировалась на внешней стороне от Волгоградского до Ленинградского проспекта. На МКАДе стоят восток и юго-восток столицы: внешняя сторона развязки с улицей Николая Старостина до Лосиного острова, внутренняя - от развязки в Гольяново до Бесединского шоссе.

Ранее сообщалось, что пробки в Москве достигли 9 баллов.