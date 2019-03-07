«На обочине дороги жизни»: как США остались не у дел в Арктике

США начинают втягиваться в покорение Арктики. Своим мнением на этот счет поделился эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Они вдруг осознали, что оказались на обочине этой счастливой дороги жизни в Арктику, а там, впереди, находится Россия. И вот сейчас стягивают все силы НАТО и заставляют их идти в Арктику, чтобы они пробили Соединенным Штатам Америки путь. Стали льды отступать, и вдруг кладовая планеты открывает свои запасы. А Соединенные Штаты Америки не у дел. Сейчас начинается, откровенно говоря, не совсем чистоплотная игра в информационном пространстве, чтобы создать атмосферу выдавливания России из Арктики», - заявил Кошкин в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

По его словам, сейчас Штаты начнут строить ледоколы. Кошкин отметил, что Россия обладает 41 ледоколом, а у США - шесть.

«Четыре - под списание. Реально ходит только один - "Полярная звезда". Им надо срочно строить ледокольный флот, но у нас атомный, которого на сегодняшний день нет ни у кого в мире», - добавил эксперт.

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