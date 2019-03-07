Захарова назвала «циничным демаршем» отказ пустить дипломата в Чехию

Отказ Чехии во въезде российскому дипломату не останется без ответа. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она возложила ответственность за вероятные негативные последствия антироссийской политики на ее инициаторов.

«Мы считаем произошедший инцидент вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны, которая продемонстрировала пренебрежение элементарными нормами дипломатического приличия», - сказала Захарова.

По ее словам, ситуация выглядит тем непригляднее, что речь идет о «циничном и продуманном демарше», который осуществлялся с подачи МИД Чехии в адрес коллеги, курирующего вопросы двусторонних отношений.

Напомним, представителя российского МИД, который приехал на заседание двусторонней межправительственной комиссии, не пустили в страну. После проверки документов в пражском аэропорту участнику официальной делегации отказали во въезде. Дипломату пришлось вернуться в Москву.