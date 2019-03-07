В России повышены пособия по уходу за детьми-инвалидами

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиянам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, будут повышены ежемесячные выплаты.

С 1 июля 2019 года эта сумма составит 10 тысяч рублей вместо прежних 5500 рублей.

В конце февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что повышение пособий коснется порядка 465 тысяч граждан. В 2019 году дополнительно на эти цели будет направлено 13,5 миллиардов рублей.