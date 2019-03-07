Бросок к свободе: олень сбежал из шашлычной в Томске
Как заявили пользователи в соцсетях, олень сбежал из частной шашлычной.
© Видео: ooodom70.ru, Instagram
В Сети появилось видео с разгуливающим по Томску северным оленем. Он сбежал на свободу из частной шашлычной.
Томичи сообщали в социальных сетях, что олень ворвался в город через пост ГИБДД, пересек южный Коммунальный мост через реку Томь, а после его заметили на Московском тракте.
Как заявили пользователи в соцсетях, олень сбежал из частной шашлычной. Позже, как сообщают очевидцы, оленя вернули в шашлычную.