Пробки в Москве достигли 9 баллов

В предпраздничный день 7 марта Москва днем встала в автомобильных пробках. По состоянию на 14.30 их плотность в столице достигла 9 баллов.

Согласно сервису «Яндекс.пробки», затруднения наблюдаются на востоке и юго-востоке МКАД в обоих направлениях. Кроме того, движение сковано на западе автодороги с внутренней стороны.

Красным цветом на карте окрашены ТТК и Садовое кольцо почти на всем протяжении с внешней и внутренней стороны.