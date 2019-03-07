В Петербурге задержали предполагаемого убийцу следователя Шишкиной

В Петербурге задержали предполагаемого исполнителя убийства следователя Евгении Шишкиной, которое произошло осенью прошлого года в Подмосковье, Абдулазиза Абдулазизова. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Кроме того, задержали 17-летнего петербуржца, который выступил посредником в преступлении. Следствие не называет его имя.

В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об аресте, устанавливаются заказчики преступления.

В ноябре 2018 года сообщалось о задержании в Грузии российского хакера Ярослава Сумбаева, его называли главным подозреваемым в организации преступления.

Напомним, раскрывшую преступления хакерской группы старшего следователя по особо важным делам Евгению Шишкину убили рядом с ее домом в Подмосковье 10 октября 2018 года. Она вела расследование дела банды, которая занималась мошенничеством с железнодорожными билетами. Группировка бронировала дорогие билеты через Сеть, не платила за них или вносила минимальную сумму, а потом сдавала их через кассы, получая наличные деньги. По данному делу были привлечены 22 человека. Часть из них была осуждена, часть - под арестом, часть - в бегах.