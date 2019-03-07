Власти Москвы одобрили новый участок Рублево-Архангельской линии метро

Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект планировки нового участка Рублево-Архангельской линии метро. Он соединит «Строгино» и станцию «Шелепиха».

Протяженность участка составит 9,8 километров. Он будет состоять из четырех станций - «Строгино», «Живописная», «Бульвар генерала Карбышева» и «Проспект маршала Жукова». Две из них станут пересадочными с Арбатско-Покровской линии и Большого кольца московского метрополитена.

«В перспективе Рублево-Архангельская линия метрополитена соединит деловой центр «Москва-Сити» с территорией Рублево-Архангельского. Проект планировки территории линейного объекта будет вынесен на публичные слушания», - рассказали в ГКЗ Москвы.

Ранее стало известно, что власти Москвы с 2015 года закупают у мобильных операторов данные о перемещении москвичей по городу - так называемую геоаналитику. Эта информация будет анализироваться и использоваться при постройке дорог и новых линий метро.