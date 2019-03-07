«Гром-2»: кто финансирует разработку украинского вооружения

Юрий Селиванов, политический обозреватель ИА News Front, рассказал, кто будет финансировать производство оружия на Украине. Своим мнением он поделился в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Сейчас Украина, даже официально они объявляют, разрабатывает оперативно-тактическую ракету "Гром-2". Эта разработка, этот проект официально финансируется Саудовской Аравией», - заявил Селиванов.

По его словам, три года назад на эти цели они уже дали 40 миллионов долларов.

«Сколько они после этого дали - это уже секрет», - добавил эксперт.

«Гром-2» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии 50-280 километров. Ранее было опубликовано видео испытания нового ракетного комплекса.

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