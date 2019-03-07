Ответка прилетела: слон раздавил ударившего его надсмотрщика

Трагический случай зафиксировали камеры наружного наблюдения в штате Керале на юге Индии. На кадрах видно, как слон насмерть задавил своего надсмотрщика.

Сорокалетний Арун Паниккар мыл животное из шланга, но не мог достать его спину. Чтобы заставить млекопитающее повернуться к нему спиной, он бил его острой палкой, но ударил так сильно, что поскользнулся на мокром полу и упал. Именно в этот момент слон сел на него.

Другой надсмотрщик побежал к нему и попытался поднять слона. Вскоре ему это удалось сделать, но было уже поздно. Пострадавшего доставили в больницу, врачи не смогли спасти ему жизнь.