Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ответка прилетела: слон раздавил ударившего его надсмотрщика

Андрей Аркадьев
14:31 07.03.2019
Надсмотрщик мыл слона и бил его заостренной палкой, пытаясь заставить повернуться к нему спиной.
© Видео: World news for all, YouTube

Трагический случай зафиксировали камеры наружного наблюдения в штате Керале на юге Индии. На кадрах видно, как слон насмерть задавил своего надсмотрщика.

Сорокалетний Арун Паниккар мыл животное из шланга, но не мог достать его спину. Чтобы заставить млекопитающее повернуться к нему спиной, он бил его острой палкой, но ударил так сильно, что поскользнулся на мокром полу и упал. Именно в этот момент слон сел на него.

Другой надсмотрщик побежал к нему и попытался поднять слона. Вскоре ему это удалось сделать, но было уже поздно. Пострадавшего доставили в больницу, врачи не смогли спасти ему жизнь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.03.2019, 10:10
Минобороны обратилось к ООН с просьбой помочь спасти беженцев из лагеря «Рукбан»
Дата07.03.2019, 05:00
Су-27 перехватил самолет-разведчик США: видео
Дата07.03.2019, 08:20
Сборная России завоевала больше половины всех разыгранных медалей на Универсиаде
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата06.03.2019, 13:49
Крутые и эффективные: Кадыров объяснил, в чем уникальность багги «Чаборз»
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:39 В стране и мире
Видео
В Петербурге задержали предполагаемого убийцу следователя Шишкиной
14:09 В стране и мире
Видео
В Крыму под водой нашли средневековую гончарную мастерскую
13:53 В стране и мире
Видео
Зеленский рассказал, что против него возбудили уголовное дело
13:29 В стране и мире
ВТБ купил у Абрамовича долю в Первом канале
13:03 Армия
Видео
Очередь на жилье для военных, которые должны были получить его до 2012 года, ликвидируют за полгода
События дня
События дня
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Актера Сергея Фролова с семьей силой выселили из квартиры в Москве
Видео
Сарик Андреасян проехал по встречке на Bentley: видео
Видео
Опубликованы кадры последствий смертельного ДТП с фурой в Подмосковье
Видео
Кенгуру жестоко отомстил приставучему орлу: видео
Видео
На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»
Видео
Названа причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.