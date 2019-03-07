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В Крыму под водой нашли средневековую гончарную мастерскую

Александра Арсентьева
14:09 07.03.2019
Археологи провели предварительные работы по изучению найденной мастерской.
© Фото: c-inform.info

На дне Карантинной бухты Севастополя археологи нашли часть средневековой гончарной мастерской. Находка может быть полезной для изучения торговых связей древнего города Херсонес, оценки его экономического развития и того, насколько быстро море затапливало прибрежные территории. Об этом сообщил «Звезде» заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» Андрей Букатов.

«В ходе исследований в Карантинной бухте мы выявили в воде большой участок мастерской, который оказался затоплен в море. Как оказалось, эта мастерская производила однотипные и хорошо датированные амфоры - VIII-IX века нашей эры», - заявил он.

Археологи провели предварительные работы по изучению найденной мастерской, полноценное исследование будет длиться еще несколько лет.

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По его словам, самое интересное заключается в том, что найдено большое число фрагментов бракованных изделий - слипшиеся горловины, деформированные изделия, пережог. Среди находок также имеются крупные фрагменты - до третьей части амфор, а в основном это керамический бой; по словам Букатова, он позволит проследить производство.

Ученый заявил, что, скорее всего, амфоры использовались в качестве тары для продуктов виноделия на экспорт.

Археолог добавил, что печь мастерской найти пока не удалось.

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Как заявил Букатов, подобные амфоры были распространены в Средние века по всему Причерноморью. На этот период пришелся всплеск массового производства, связанный с определенными экономическими процессами. По словам ученого, обнаружение фрагментов даст возможность проследить торговые маршруты того времени.

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