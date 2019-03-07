В Крыму под водой нашли средневековую гончарную мастерскую

На дне Карантинной бухты Севастополя археологи нашли часть средневековой гончарной мастерской. Находка может быть полезной для изучения торговых связей древнего города Херсонес, оценки его экономического развития и того, насколько быстро море затапливало прибрежные территории. Об этом сообщил «Звезде» заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» Андрей Букатов.

«В ходе исследований в Карантинной бухте мы выявили в воде большой участок мастерской, который оказался затоплен в море. Как оказалось, эта мастерская производила однотипные и хорошо датированные амфоры - VIII-IX века нашей эры», - заявил он.

Археологи провели предварительные работы по изучению найденной мастерской, полноценное исследование будет длиться еще несколько лет.

По его словам, самое интересное заключается в том, что найдено большое число фрагментов бракованных изделий - слипшиеся горловины, деформированные изделия, пережог. Среди находок также имеются крупные фрагменты - до третьей части амфор, а в основном это керамический бой; по словам Букатова, он позволит проследить производство.

Ученый заявил, что, скорее всего, амфоры использовались в качестве тары для продуктов виноделия на экспорт.

Археолог добавил, что печь мастерской найти пока не удалось.

Как заявил Букатов, подобные амфоры были распространены в Средние века по всему Причерноморью. На этот период пришелся всплеск массового производства, связанный с определенными экономическими процессами. По словам ученого, обнаружение фрагментов даст возможность проследить торговые маршруты того времени.