Зеленский рассказал, что против него возбудили уголовное дело

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский в видеообращении к подписчикам рассказал о давлении со стороны киевских властей, оказываемом на него в рамках президентской гонки.

На своей странице в Facebook известный комик заявил, что против него и его компании «Студия Квартал 95» завели уголовные дела. По словам Зеленского, одно из дел регистрирует некий депутат, состоящий в «партии из трех букв». При этом кандидат в президенты не уточнил, кто именно готовит против него дело, а также название партии.

«Власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис, во-вторых, завели уголовное дело против меня и "95-го квартала" о каком-то отмывании денег», - поделился Зеленский.

Он также не исключил, что в ближайшее время против него может быть возбуждено дело о дорожно-транспортном происшествии в Черниговской области в 2002 году, где Зеленский якобы сбил человека.

Кандидат в президенты также утверждает, что некие лица пытаются договориться с руководством самопровозглашенной Луганской Народной Республики, чтобы на территории, неподконтрольной киевским властям, разместить билборды с фотографией Зеленского.