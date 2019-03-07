В Роскачестве рассказали, как выбрать идеальный шоколад

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать правильный шоколад и на что стоит обратить внимание при его покупке. Список рекомендаций опубликован на официальном сайте организации.

В первую очередь эксперты рекомендуют прочитать состав шоколада. Настоящий шоколад содержит как тертое какао, так и какао-масло. В целом, чем меньше ингредиентов указано на упаковке, тем выше шанс получить качественный продукт.

Плитка должна быть твердой снаружи и однородной. Это касается и начинки, в качестве которой могут выступать орехи, воздушные крупы и цукаты. Их производитель обязан однородно разделить по всей плитке, придав шоколаду единый «формат».

Не стоит бояться «седины» шоколада. Как утверждают эксперты, белый налет, выступающий при неправильном хранении, абсолютно безопасен и не влияет на вкус. Более того, наличие «седины» говорит о том, что в производстве использовалось натуральное какао-масло, так как на шоколаде с заменителями белый налет не выступает.

Эксперты Роскачества также коснулись популярного мифа, согласно которому шоколад является некачественным, если его можно поджечь. Такие ролики популярны в Сети. На самом деле, этот миф не соответствует действительности - шоколад должен гореть, и это нормально.