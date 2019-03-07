ВТБ купил у Абрамовича долю в Первом канале

«ВТБ Капитал» приобрел пакет акций Первого канала у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу. Доля приобретенных акций составляет 20%.

В ВТБ отметили, что сделка стала частью бизнеса прямых инвестиций, который, в числе прочего, включает в себя медийный сегмент. Предполагается, что успешно занятые Первым каналом рыночные позиции в медиа и опыт «ВТБ Капитал» в прямом инвестировании позволят реализовать массу новых возможностей.

«Произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации открывает новые возможности перед телеканалом, и мы верим в успех усилий менеджмента в дальнейшей цифровизации канала и развитии digital-контента», - цитирует РИА Новости зампреда правления банка ВТБ Юрия Соловьева.

Заместитель председателя правления также отметил, что аналитики ВТБ на постоянной основе заняты изучением различных рынков, куда входит и медийный сегмент. Группа вкладывает деньги в привлекательные с экономической точки зрения активы, которые позволяют добиться повышения стоимости акций и зафиксировать устойчивую инвестиционную доходность.