Космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с 8 марта с МКС
Таким образом, Кононенко принял участие в акции «Вам, любимые».
© Видео: Roscosmos Media, YouTube
Российский космонавт Олег Кононенко с борта Международной космической станции поздравил всех женщин с наступающим праздником Восьмого марта.
«Дорогие женщины, искренне поздравляю вас с главным праздником весны, с днем Восьмого марта. В этот день мы все признаемся вам в любви, нежности и преданности, ведь это вы делаете нас счастливыми, пробуждаете самые лучшие качества», - сказал он.
Таким образом, Кононенко принял участие в акции «Вам, любимые». В рамках акции волонтеры в ряде городов поздравят представительниц прекрасного пола с праздником.