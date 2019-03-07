Космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с 8 марта с МКС

Российский космонавт Олег Кононенко с борта Международной космической станции поздравил всех женщин с наступающим праздником Восьмого марта.

«Дорогие женщины, искренне поздравляю вас с главным праздником весны, с днем Восьмого марта. В этот день мы все признаемся вам в любви, нежности и преданности, ведь это вы делаете нас счастливыми, пробуждаете самые лучшие качества», - сказал он.