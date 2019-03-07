Цветы для автоледи: сотрудники ГИБДД поздравляют женщин с 8 Марта

В канун празднования Международного женского дня сотрудники ГИБДД поздравляют московских автолюбительниц с 8 Марта.

Дорожные инспекторы, останавливая машины, вместо привычной просьбы показать документы, вручают дамам букеты с цветами.

Таким необычным, но очень приятным способом полиция поздравляет женщин за рулем уже не первый год.

Инспекторы желают девушкам здоровья, счастья, и любви, а главное, чтобы на пути не было никаких препятствий.