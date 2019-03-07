Цветы для автоледи: сотрудники ГИБДД поздравляют женщин с 8 Марта
Инспекторы ДПС останавливают женщин-водителей и дарят им букет цветов.
В канун празднования Международного женского дня сотрудники ГИБДД поздравляют московских автолюбительниц с 8 Марта.
Дорожные инспекторы, останавливая машины, вместо привычной просьбы показать документы, вручают дамам букеты с цветами.
Таким необычным, но очень приятным способом полиция поздравляет женщин за рулем уже не первый год.
Инспекторы желают девушкам здоровья, счастья, и любви, а главное, чтобы на пути не было никаких препятствий.