«Газель» вылетела на тротуар на востоке Москвы

Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на пересечении 9-й Парковой и Измайловского бульвара в Москве, сообщили «Звезде» в столичном ГИБДД.

Грузовая «Газель» по неустановленным причинам вылетела на тротуар и задела пешехода. В результате он получил травмы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.