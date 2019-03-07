«Газель» вылетела на тротуар на востоке Москвы
Грузовая «Газель» вылетела с дороги на пересечении 9-й Парковой и Измайловского бульвара и задела пешехода.
© Фото: sivao, Алексей Алексеич, Вконтакте
Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на пересечении 9-й Парковой и Измайловского бульвара в Москве, сообщили «Звезде» в столичном ГИБДД.
Грузовая «Газель» по неустановленным причинам вылетела на тротуар и задела пешехода. В результате он получил травмы.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.