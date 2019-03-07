Актера Сергея Фролова с семьей силой выселили из квартиры в Москве

Российского артиста Сергея Фролова вместе с супругой и ребенком выселили из московской квартиры. Об этом друзья артиста рассказали в социальной сети Facebook.

В среду неизвестные вырезали замки в квартире, после чего судебные приставы описали все имущество.

Как рассказал Фролов порталу «Дружи с финансами», его семью выставили на лестничную площадку без документов и денег.

По словам актера, квартира принадлежала его умершей матери. Некоторое время назад выяснилось, что женщина взяла кредит на сумму 600 тысяч рублей под 28% годовых. Погасить долг она не смогла и взяла новый под залог квартиры - на 1,2 миллиона. Спустя два месяца после подписания договора мать актера умерла.

Фролов узнал, что квартира выставлена на торги, из записки, которая была оставлена в дверном проеме. Актер нанял юриста и обратился в суд с требованием признать кредитный договор недействительным, но проиграл. Квартира была продана жительнице Нижнего Новгорода. Новая собственница пришла на купленную жилплощадь вместе с приставами и не дала семье актера забрать из квартиры даже ценности и теплые вещи.

Как рассказал Фролов, его мать стала жертвой мошенников: до истории с кредитами она практически перестала общаться с родственниками, у нее появились странные друзья, которые часто одалживали у нее деньги. После смерти матери актер обнаружил в квартире пакет с психотропными препаратами.

Фролов сообщил, что он написал заявление в полицию и выразил надежду на возбуждение уголовного дела.