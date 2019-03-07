Госдума приняла закон о фейковых новостях

Государственная дума Российской Федерации приняла закон, посвященный фейковым новостям. Он принят в третьем и окончательном чтении.

Документ был поддержан большинством депутатов, в его пользу проголосовали 322 парламентария – 71,6%. Против закона высказались 78 депутатов.

Проект определяет порядок процедур для средств массовой информации в случае публикации недостоверных данных под видом правды. Он касается информации, значимой для общества или создающей угрозу для безопасности.

Определять достоверность того или иного материала будет прокуратура. Найдя неверную информацию, прокуратура будет передавать дело в Роскомнадзор, а тот – выходить на связь со СМИ и требовать удаления. После этого средство массовой информации будет обязано немедленно удалить материал, в случае отказа последует блокировка ресурса.

Кроме того, СМИ будут штрафовать за фейковые новости, помешавшие работе систем жизнеобеспечения, создающие угрозу здоровью или жизни, повлекшие за собой смерть и так далее. Штрафы для юридических лиц могут достигать полутора миллионов рублей с конфискацией.