Москвичей предупредили о сложной ситуации на дорогах на праздники

В связи с предпраздничной подготовкой к 8 Марта в Москве ожидается осложнение дорожной ситуации в четверг, 7 марта. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Для поездок по городу в дневное время в центре рекомендуют водителям отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт, чтобы сэкономить время.

Отмечается, что движение будет затруднено на вылетных магистралях в сторону области, у торговых центров и цветочных рынков. В ЦОДД советуют пользоваться личными автомобилями только после 20.00, когда ситуация на дорогах наладится.