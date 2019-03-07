Российское судно в Корее едва не протаранило яхту перед мостом: видео

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент, предшествующий столкновению российского грузового судна Seagrand с мостом в Южной Корее. Как следует из записи, моряки столкнулись с проблемами раньше, чем врезались в опору.

На видео российское судно едва не сталкивается с чужой яхтой в Пусане. Моряки мрачно обсуждают почти случившуюся аварию, не жалея грубых слов для описания ситуации. Яхта, о которой идет речь, шла пересекающим курсом, а тяжелое судно не могло быстро остановиться или повернуть.

Однако, судя по всему, аварии с яхтой удалось избежать. За кадром экипаж переговаривается с береговыми службами, эмоционально объясняя, что столкновения в итоге не произошло.

Но моряки рано обрадовались, потому что в скором времени столкнулись с опорой моста. Повреждения в результате столкновения получили и мост, и Seagrand. Морская полиция Пусана ведет расследование инцидента.